رئيس الزمالك ردًا على بيان الأهلي: «مستعد أستقيل»

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المصريون

الزمالك

الاهلى

رفض رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، البيانات والمذكرات التي أصدرها مجلس إدارة النادي الأهلي، مؤكدًا أنها «هي والعدم سواء».

وقال رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية: «الحل الوحيد لاستكمال الدوري قبل أمم إفريقا في المشمش».

وأبدى اندهاشه مما تداوله البعض عن اقتراح السماح لرباعي المنتخب الوطني الأولي باللعب مع الزمالك مبارياته المتبقية.

وقال: «بغض النظر عن رفضنا لهذا الهراء والتخبط الذي سربه مجلس متخبط ومرتبك يطلع علينا كل يوم ببيان ومذكرات مكتوبة باللغة الهيروغلوفية، فإذا حصل ذلك من سيتدخل لإقناع تونس والمغرب بترك ساسي وبوطيب».

واختتم رئيس الزمالك، بالتأكيد على أنه طالب لاعبي الزمالك بالاستجمام واستكمال إجازاتهم، وقال: «مهمتي هي الدفاع عّن الزمالك وحقوقه، ومستعد أستقيل لكني غير مستعد أن أضحي بنادي الزمالك من أجل بعض المنتفعين والباحثين عن مكاسب ومصالح شخصية في أندية أخرى».


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