«الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار الليمون

صرح الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، بأن الليمون يقل توافره في شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه تصادف قلة المعروض مع كثرة الطلب، فيما أنه ليس سلعة أساسية.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد، إنه خلال أسبوعين سيتوفر الليمون بالأسواق، وبسعر مناسب، مشيرا إلى أنهم يعملون على فتح أسواق جديدة، وشوادر لبيع السلع مما سيقلل الحلقات الوسيطة، وسيضبط الأسعار.

وأشار إلى أن تعرض البلاد لرياح ترابية في موسم تزهير الليمون أثر بالسلب على حجم الإنتاج.