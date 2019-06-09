» شريف منير: فيلم الممر جزء من اللي بيحصل في سيناء

09 يونيو 2019 - 08:11 م

أعرب الفنان شريف منير، عن سعادته لمشاركته في فيلم "الممر" حيث أنه يرصد لحظة هامة في تاريخ الدولة المصرية .

وأضاف"منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN "، اليوم الأحد، أن الجيل الجديد يجب أن يدرك ما حدث خلال نكسة 1967.

وأوضح "منير"، أنه لم يتردد ثانية في المشاركة في هذا الفيلم، حيث أنه شرف لأي فنان أن يشارك في هذا العمل الضخم.

وتابع "منير": "في بهايم بتقول أننا ممكن نبيع أرض سيناء، وأنا بقولهم أن محدش يقدر يبيع ذرة من تراب الأرض ديه، رمال سيناء مخترقة بدم ولحم أبنائنا، وما تم تجسيده في فيلم الممر جزء من اللي بيحصل دلوقتي في سيناء".