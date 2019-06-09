» إحالة ضباط أمن ومخابرات إلى التقاعد في السودان

أجرى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، تعديلات واسعة في جهاز الأمن والمخابرات تضمنت إحالة قيادات بارزة، وذلك في ثاني إحالات تطاله منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع عمر البشير في 11 أبريل 2019.

وأشارت وسائل إعلام سودانية، نقلًا عن مصادر بإحالة 100 ضابط بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بينهم (35) ضابط في رتبة لواء أبرزهم محمد حامد تبيدي مدير ادارة الاعلام ونقلت تسريبات عن احالة اللواء الفاتح أحمد عبدالقادر مدير الأمن الذاتي، مدير أمن الولايات اللواء صلاح فتح الرحمن، مدير الأمن الزراعي اللواء الطريفي واللواء أنس عمر والي ولاية شرق دارفور الأسبق، كما تم إحالة (21) من الضباط برتبة العميد، 15 برتبة العقيد فضلاًعن 19) من رتبة مقدم فما دون.

وفي أبريل الماضي أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قرارا بإحالة الضباط برتبة فريق الذين يبلغ عددهم 8 أشخاص إلى التقاعد بهيئة قيادة الجهاز في إطار خطة وإجراءات إعادة هيكلة وتنظيم الجهاز.

وشمل القرار كلا من تاج السر عثمان سليمان، عبدالعزيز عبدالله بخيت، ودخري الزمان عمر محمد، وسليمان محمد أحمد محمد، وأحمد مختار أحمد، وعبدالوهاب الرشيد على، محمد مختار حسن وعباس علي خليفة.