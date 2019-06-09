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وديًا.. منتخب غانا يسقط أمام ناميبيا

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المصريون

ناميبيا

سقط منتخب غانا أمام ناميبيا، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأحد بمدينة دبي الإماراتية، في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الشهر الجاري.

ويدين المنتخب الناميبي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه مانفريد شتاركه، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد بعد مرور نصف ساعة فقط على انطلاق اللقاء.

وحاول منتخب غانا، إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي للمباراة، لكن محاولات نجومه باءت بالفشل، ليتلقى خسارة مفاجئة قبل خوض مباراته الودية الثانية أمام منتخب جنوب أفريقيا قبل السفر إلى مصر.

ورغم مشاركة عدد من العناصر الأساسية في المنتخب الغاني خلال اللقاء مثل جوردان أيو وعبدالمجيد واريس ومبارك واكاسو وكوادو أسامواه، لكن المنتخب الملقب بـ(النجوم السوداء) ظهر بشكل باهت للغاية في المباراة، ليصيب جماهيره بالقلق قبل انطلاق المسابقة القارية.

ومن المقرر، أن يخوض منتخب غانا مباراة ودية أخرى يوم 15 يونيو الجاري أمام منتخب جنوب أفريقيا، قبل أن يحط الرحال في مصر للمشاركة في البطولة.

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