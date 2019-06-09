» السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه البلد

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خالد الشرقاوي - وكالات

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حذرت سفارة المملكة العربية السعودية في اليونان، المواطنين القادمين إلي جزيرة ميكونوس اليونانية بغرض السياحة، من تعرضهم للسرقة من قبل عدد من اللصوص المحترفين بالجزيرة.

وطالبت السفارة السعودية، في بيان لها، المواطنين بعدم إظهار مقتنيات سمينة خاصة الساعات والمجوهرات، وعدم حمل كامل مبلغ الرحلة والبطاقات المصرفية، وعدم حمل وثائق السفر في حقيبة واحدة.

ونوهت السفارة، إلي أنه في حالة التعرض لأي سرقة، يجب التقدم ببلاغ للشرطة اليونانية في ميكونوس.

كما دعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها عند الحاجة للمساعدة على هواتف ووسائل الاتصال الخاصة بالسفارة.


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