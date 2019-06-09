الكونغو الديمقراطية يتعادل سلبيًا مع بوركينافاسو

09 يونيو 2019 - 08:56 م

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الودية بين منتخب الكونغو الديمقراطية مع نظيره بوركينا فاسو اليوم الأحد بمدينة ماربيلا الإسبانية.

وعجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تسابق لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات منتخب الكونغو الديمقراطية للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، التي ستقام بمصر في الشهر الجاري.

ويلعب منتخب الكونغو الديمقراطية، الذي توج باللقب عامي 1968 و1974، في المجموعة الأولى، التي تضم منتخبات مصر وأوغندا وزيمبابوي، حيث يخوض مباراته الأولى أمام منتخب أوغندا في 22 يونيو الحالي.

في المقابل، أخفق منتخب بوركينا فاسو في المشاركة بأمم أفريقيا، التي حصل على المركز الثالث بها في النسخة الماضية للمسابقة التي جرت بالجابون عام 2017، بعدما حصل على المركز الثالث في ترتيب المجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة للبطولة، التي ضمت منتخبات أنجولا وموريتانيا وبوتسوانا.

ويختتم منتخب الكونغو الديمقراطية تحضيراته للمسابقة القارية، بمواجهة منتخب كينيا وديا يوم 15 يونيو الجاري، قبل السفر لمصر.