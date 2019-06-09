موعد وصول غينيا لمواجهة منتخب مصر

09 يونيو 2019 - 09:14 م

يصل منتخب غينيا إلى مصر يوم 14 يونيو الجاري، استعدادا لمواجهة الفراعنة يوم 17 يونيو بإستاد برج العرب، ضمن استعدادات المنتخبين لبطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر وتنطلق يوم 21 يونيو.

ومن المتوقع أن تصل بعثة المنتخب الغيني على متن طائرة خاصة.

وكانت لجنة الحكام باتحاد كرة القدم، بقيادة عصام عبد الفتاح، عن أسماء الحكام اللذان سيديران مباراتي مصر الوديتين أمام تنزانيا وغينيا، حيث من المقرر أن يبدأ الفراعنة استعداداته لكأس الأمم الأفريقية بمواجهة ودية ستكون أمام منتخب تنزانيا في 13 من الشهر الحالي ثم مواجهة غينيا في 16 من نفس الشهر.

وسيدير اللقاء الأول محمد عادل على أن يعاونه سمير جمال ويوسف البساطي، بينما سيتولى اللقاء الثاني محمد معروف ويعاونه أحمد توفيق وعبد الفتاح الصناديدي.

ويبدأ المنتخب المصري البطولة الأفريقية والتي تقام على أرضه وبين جماهيره بمواجهة منتخب زيمبابوي.

يذكر أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الأولى مع منتخبات جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وأخيرًا زيمبابوي.