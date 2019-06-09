  • الأحد 09 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر10:05 م
بحث متقدم
هولندا والبرتغال

بث مباشر.. مباراة هولندا والبرتغال في نهائي الأمم الأوروبية

الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»

الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»

صلاح

«صلاح» يتفوق على «ميسي» و«رونالدو»

بوستر فيلم الممر

إعلامي يدعو المؤسسات لشراء تذاكر"الممر" وتوزيعها على الموظفين

أوزيل وزوجته

من هي «أمينة جولشن» زوجة «أوزيل»؟

الفيس بوك

مقترح برلماني: مستخدمو «السوشيال ميديا» تحت المراقبة

اندلاع حرب" الليمون" بين روسيا وتركيا

«الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار الليمون

غادة عويس

مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين

البرلمان

رد برلماني شديد اللهجة على «هيومن رايتس»: تخدّم على الإخوان

الريال السعودي

الريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري

في استفتاء «ماركا» الإسبانية

«صلاح» يتفوق على «ميسي» و«رونالدو»

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

هدف عالمي لـ«مكة».. واحتفال «صلاح» مع زوجته

#

رونالدو يفاجيء "محمد صلاح" بتصرف غير متوقع

#

شاهد.. الشامبيونز ليج ينشر فيديو لـ"صلاح وميسي"

#

شاهد.. انتصارات منتخبات التعليم العالي في ألعاب القوى

ميسي

رونالدو

المصريون

ليفربول

صلاح

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية استفتاء للقراء على أفضل 10 لاعبين في العالم حاليًا، تصدره النجم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني.

وحصد صلاح الآن، 160 ألف صوت، في مقابل نحو 152 ألف صوت لنجم برشلونة ليونيل ميسي، 138 ألف صوت لكريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

وكانت "ماركا" تهدف إلى رصد آراء متابعيها في البلجيكي إيدن هازارد، الذي انتقل حديثا إلى ريال مدريد الإسباني، حيث وضعه القراء في المركز الخامس، بعد الرابع الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي.

واحتل الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول المركز السادس، ثم السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد الإسباني، وبعده البرازيل نيمار لاعب باريس سان جرمان، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد، وأخيرا أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد.

واعتاد صلاح تصدر معظم الاستفتاءات التي يشارك فيها الجمهور، حيث يحظى اللاعب صاحب الـ26 عاما بشعبية كبيرة في أوساط الجماهير.

وساهم صلاح مؤخرا في تتويج ليفربول بدوري أبطال أوروبا على حساب مواطنه توتنهام هوتسبير، في مباراة شهدت تفوق الـ"ريدز" بهدفين نظيفين، كان الأول من نصيب مهاجم منتخب "الفراعنة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه البلد
» وديًا.. منتخب غانا يسقط أمام ناميبيا
» شريف منير: فيلم الممر جزء من اللي بيحصل في سيناء
» صورة.. «متعب» يظهر بصحبة محمد صلاح في الجونة
» إحالة ضباط أمن ومخابرات إلى التقاعد في السودان
» الكويت تسجل أعلى درجة حرارة في العالم
» وديًا.. المنتخب الأوليمبي يخسر من أوزبكستان
» مصرع 6 جراء عواصف وفيضانات بالصين
» القبض على فلاح مارس الجنس مع ابنته عدة مرات
» "أحمد أحمد" يُوكل رئيس الزمالك للدفاع عنه
» ليفربول يقترب من ضم بديل «صلاح»

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)