أبوظبي: أي اتفاق مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة

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قالت الإمارات، الأحد، إن دول المنطقة يجب أن تكون طرفًا في أي اتفاق مع إيران.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد ونظيره الألماني هايكو ماس، في العاصمة أبو ظبي.
وقال بن زايد إن "أي اتفاق مستقبلي مع إيران يجب أن يشمل دول المنطقة، بحيث تكون طرفا فيه".
وحدد بنودًا من بينها "الملف النووي، وبرامج الصواريخ الباليستية".
وعادة ما تتهم السعودية جارة الإمارات وحليفها في حرب اليمن، الحوثيين باستهداف المملكة بصواريخ باليستية إيرانية الصنع، وهو ما تنفيه طهران عادة.
بدوره قال وزير الخارجية الألماني ماس، إن بلاده "لا تريد تصعيدا عسكريا في المنطقة، وتتكلم مع كل الأطراف للتخفيف من التصعيد، فالجميع يتحمل تجنبه بكل الطرق الممكنة".
وأضاف "سأتحدث عن ذلك (تخفيف التصعيد) في الشط الشرقي من الخليج (يقصد إيران) الإثنين".
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة، منذ انسحاب الأخيرة من الاتفاق النووي المبرم في 2015، وإعادتها فرض عقوبات مشددة على طهران.
وتضاعف التوتر في الأسابيع الأخيرة، بعدما أعلنت واشنطن إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن"، وطائرات قاذفة إلى الشرق الأوسط، بزعم وجود معلومات استخبارية حول استعدادات محتملة من قبل طهران لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. 

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