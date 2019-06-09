  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر01:50 ص
بحث متقدم
عبد الله النجار

عبد الله النجار: الزواج العرفي والمؤقت والمسيار "زنا"

أديب

"أديب" يكشف حقيقة زيادة أسعار الوقود الأيام القادمة

الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»

الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»

صلاح

«صلاح» يتفوق على «ميسي» و«رونالدو»

بوستر فيلم الممر

إعلامي يدعو المؤسسات لشراء تذاكر"الممر" وتوزيعها على الموظفين

أوزيل وزوجته

من هي «أمينة جولشن» زوجة «أوزيل»؟

الفيس بوك

مقترح برلماني: مستخدمو «السوشيال ميديا» تحت المراقبة

اندلاع حرب" الليمون" بين روسيا وتركيا

«الزراعة» تكشف موعد انخفاض أسعار الليمون

غادة عويس

مستشار«بن زايد» يُحرج مذيعة الجزيرة برد مُهين

البرلمان

رد برلماني شديد اللهجة على «هيومن رايتس»: تخدّم على الإخوان

مسؤول فلسطيني: مصر تستأنف حوارات المصالحة قريبا

الحياة السياسية

المصالحة الفلسطينية
المصالحة الفلسطينية

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

«مصر للطيران» تلغي رحلة للسودان بسبب تطورات الأوضاع

#

نادٍ فرنسي شهير يسعى لضم النني في الانتقالات الصيفية

#

السودان سيسلم الإخوان الهاربين لمصر قريبًا

#

إسرائيل تعيد فتح معبر "كرم أبو سالم" الأحد

كشف مسؤول في منظمة التحرير، للأناضول، الأحد، عن نية مصر استئناف حوارات المصالحة بين الفصائل الفلسطينية قريبا.
وأوضح المصدر أن القاهرة "تعتزم إرسال دعوات لقيادات فصائل فلسطينية لعقد جولة محادثات جديدة قريبا للتوصل إلى المصالحة بناءً على مخرجات الجولة الأخيرة".
وأضاف أن الفصائل "معنية بتحقيق تقدم في الحوارات، على أمل توحيد الصف الداخلي لمواجهة صفقة القرن".
يأتي ذلك بالتزامن مع حشد واشنطن لمؤتمر دولي في البحرين، مقرر عقده نهاية في 24 يونيو/حزيران الجاري؛ يتردد أنه يبحث الجوانب الاقتصادية لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميًا باسم "صفقة القرن".
وتعمل الإدارة الأمريكية على صياغة "الصفقة" منذ مطلع 2017، دون الكشف عن بنودها حتى الآن، ويتردد أنها ستجبر الفلسطينيين على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، بما فيها وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين.
وقبل أيام، دعا خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في غزة، إلى حشد الطاقات وتوحيد الصف الوطني لمواجهة المخاطر التي تواجه القضية.
وشدد "الحية" على أن الظروف التي تمر بها القضية الفلسطينية تجعل من تحقيق الوحدة الوطنية "واجبًا وضرورة أكثر من أي وقت مضى".
وقال: "أيدينا ممدودة للوحدة بلا قيود ولا شروط".
ومنذ 2007 يسود انقسام سياسي فلسطيني بين حركتي "فتح" و"حماس" ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات بإنهائه.
ووقعت الحركتان أحدث اتفاق للمصالحة بالقاهرة في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق، بسبب نشوب خلافات حول عدة قضايا؛ منها تمكين الحكومة في غزة، وملف موظفي القطاع الذين عينتهم "حماس". 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (16)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» "المالية تحذر من هذا الأمر الخطير
» الإمارات تسعى لتكون «أسعد بلدان العالم» بحلول 2031
» تغريدة لوزير الخارجية اللبناني تثير جدلاً سعودياً
» المخابرات السودانية تعلن إحالة ضباط للتقاعد
» البرتغال تتوّج ببطولة دوري الأمم الأوروبية
» الجزائر تتهم فرنسا بالمماطلة في تسليم أرشيفها "المهرب"
» السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى هذه البلد
» إعادة مباراة الوداد والترجي بمصر في هذا الموعد
» وديًا.. منتخب غانا يسقط أمام ناميبيا
» شريف منير: فيلم الممر جزء من اللي بيحصل في سيناء
» صورة.. «متعب» يظهر بصحبة محمد صلاح في الجونة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • فجر

    03:14 ص

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)