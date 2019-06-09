» "المالية تحذر من هذا الأمر الخطير

09 يونيو 2019 - 10:00 م

نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم «اللوجو الخاص» بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تبث الشائعات والأكاذيب عن زيادة أسعار الوقود، بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين.



وأوضحت وزارة المالية، في بيان، الأحد، أنه يجري حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.



وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة في المجتمع.

