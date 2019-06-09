» "المالية تحذر من هذا الأمر الخطير

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وزارة المالية
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المصريون ـ متابعات

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نفت وزارة المالية إصدار أي بيانات صحفية، تتعلق بأسعار المشتقات البترولية أو الوقود، مؤكدة أن هناك من انتحل اسم الوزارة واستخدم «اللوجو الخاص» بها لإنشاء صفحة مزيفة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تبث الشائعات والأكاذيب عن زيادة أسعار الوقود، بهدف نشر البلبلة وإثارة الرأي العام وتضليل المواطنين.
وأوضحت وزارة المالية، في بيان، الأحد، أنه يجري حاليًا تتبع صاحب الصفحة المزيفة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير القانونية لمحاسبته، وغلق هذه الصفحة المزيفة.
وناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام، عدم الالتفات لمثل هذه الصفحات الإلكترونية المشبوهة التي تختلق الشائعات وتروج الأكاذيب لإثارة البلبلة في المجتمع.
وأكدت الوزارة أنها تمتلك بالفعل صفحات إلكترونية رسمية على موقعي تويتر وهو https://twitter.com/mofegypt?lang=ar وفيس بوك وهو «https://www.facebook.com/MOF.Egypt/?ref=br_rs»، إلى جانب موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وهو «www.mof.gov.eg»، حيث تنشر من خلالها جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الوزارة وسياساتها وتطورات المؤشرات المالية للاقتصاد المصري.

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