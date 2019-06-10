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تفاصيل القبض على أخطر سماسرة للهجرة الغير شرعية

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هجرة غير شرعية
هجرة غير شرعية

المصريون ـ متابعات

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كشف اللواء نجاح فوزي، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن الاقتصادي، تفاصيل جديدة عن أخطر سماسرة للهجرة غير الشرعية بعد القبض عليهم، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة كثيرة تعمل على ضبط تلك العصابات، قائلا: «لم تعد هناك هجرة غير شرعية عن طريق الدروب الصحراوية بعد تضيق الخناق عليهم خلال السنوات الماضية».
وأشاد فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «هنا العاصمة»، المذاع على فضائية CBC، اليوم الأحد، بالقبض على اثنين من أخطر سماسرة الهجرة غير الشرعية في دمياط اليوم؛ قائلا: «عملية الداخلية هي ضربة قوية لسماسرة الهجرة غير شرعية بعد عودتهم لأساليب قديمة عن طريق تهجير الشباب بجوازات سفر مزور».
وأشار الخبير الأمني إلى أن القوات المسلحة والشرطة قامتا بجهود جبارة خلال السنوات الأخيرة؛ لضبط عمليات التهريب عبر الحدود، بجانب العقوبات الرادعة والمغلظة لأنشطة الهجرة غير الشرعية وعمليات تزوير المحررات الرسمية.


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