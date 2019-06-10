بكري يفاجيء وزير استثمار مرسي باتهام مشين: فاكر يا عم يحيى؟

10 يونيو 2019 - 07:29 ص

وجه الكاتب مصطفى بكري طلبًا واحدًا إلى يحيى حامد - وزير الاستثمار في عهد حكومة الإخوان - وذلك بعد مقاله المثير للجدل والذي قال فيه إن الاقتصاد المصري ينهار.



وقال "بكري" في سلسلة تغريدات: "يحي حامد وزير الاستثمار في زمن الإخوان والكادر الاخواني المعروف لايتوقف عن التشكيك ويبشر اقرانه بقرب انهيار الاقتصاد المصري ' مسكين أتمني منك أن تراجع العجز في الموازنة العامة واسال عن معدلات العجز الذي وصل الي 13? ، بينما تراجع العجز الآن إلي نحو 7? ناهيك عن معدل النمو الذي وصل في زمن حكم الإخوان الأسود إلي1،4?بينما الآن 5،5? ، أما الاحتياطي الاستراتيجي الأجنبي فقد تراجع في زمنكم الأغبر الي 14مليار دولار ' أما الان فقد وصل إلي ما يقارب 45مليار دولار -هل نقول كمان؟".



وأضاف: "بقي أن أذكرك بواقعة تعرفها جيدا عندما كشفت عنها الصحافة وهو أن جملة وقيمة المأكولات الشهرية لسيادتك ومكتبك بلغت قيمتها 280 ألف جنيه علي حساب الحكومة دون وازع من ضمير أو خجل -نقول كمان ياعم يحي؟".