أخطر ما قاله محمد نجم قبل وفاته عن الفن والفنانين و "القبر"

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محمد نجم
محمد نجم

أحمد عادل شعبان

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حقيقة وفاة الفنان محمد نجم

محمد نجم،

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا فيديو مثيرًا للفنان الراحل محمد نجم ، كاشفا عن رأيه الحقيقي في الفن وذلك قبيل وفاته بأشهر.

وقال "نجم" في اللقاء المثير للجدل: "يقولون إنهم ينشرون الأشياء السيئة في العمل الفني لكي يجعلوا الناس تتعظ منها .. كيف يحدث هذا؟ .. أنت نشرت الرذيلة طوال الفيلم وتعتقد أن الناس بعد ذلك سوف تتعظ؟ ".

وأضاف: "ليس ضروريًا أن نستعين بالنساء في أدوار لا تليق بالمرأة .. الدين يأمرنا أن نغض البصر عن النسوة في الشارع .. بينما أنت تذهب إلى المسرح وتظل تنظر للنساء هناك طوال الوقت ".

وأضاف: "هذا حرام .. وأدعو الله أن ينجيني منه .. ولهذا أرفض الملابس العارية في مسرحي ، وكلما طلبت منها وضع طرحة على رأسها تقول لك (مع السلامة) ثم تصفك أنك (رجل متخلف)".

وتابع: "إذا لم تتعظ مرة واثنان وثلاثة فقد يبتليك الله بشيء يجعلك تجلس في منزلك بالأمر بسبب المرض .. ورأيت ذلك بعيني ".

ورد الإعلامي وائل الإبراشي ساخرًأ: "هم يستعينون ببعض النساء على سبيل (التحابيش) لكي يأتي الناس إلى شباك التذاكر) .. ليرد "نجم" قائلا: "أين شباك التذاكر الذي سوف أراه في القبر؟ ".

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