إخواني منشق: أبو تريكة ليس مصريا .. وأصوله من هذه الدولة العربية

10 يونيو 2019 - 07:43 ص

وجه قيادي منشق عن جماعة الإخوان ، اتهاما قاسيًا لأسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة.



وقال القيادي المنشق إبراهيم ربيع في حوار مع قناة "المحور" : "أبو تريكة ليس إخواني الهوى فقط ، وإنما إخواني تنظيمي ورأيت ذلك بعيني في الجماعة ، وكان يتبع الأخ عصام العريان".



وأضاف: "بالمناسبة أبو تريكة ليس مصريا ، بل هو من فلسطين ، وتحديدًا من غزة ، وإن كنتم لا تصدقوني فلا بأس ، حين يظهر في حوار صحفي اسألوه وسوف تتفاجأون بالإجابة".