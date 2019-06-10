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فنانة شهيرة تصف شريف مدكور بـ"الحبيب الغالي".. فمن هي؟

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شريف مدكور
شريف مدكور

أحمد عادل شعبان

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شريف مدكور

وجهت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس رسالة دعم إلى الإعلامي شريف مدكور ، وذلك بعد ظهوره في إحدى القنوات الفضائية للحديث عن مرضه.

وقالت إسعاد في تدوينة عبر حسابها بـ"انستجرام": "شريف مدكور، الحبيب الغالي، في حديثك بتقول إنك طلبت من العلي القدير إنه يديلك علامة تدل على رضاه، وإنك بتعتبر مرضك علامة لأنه أظهرلك كم الحب اللي الناس بتحبهولك، الحقيقة مش كدة بس، الحقيقة إن قدرك شاء إنه يصنع منك رول موديل لناس كتير في شئون كتير، رول موديل في تعامل الإنسان مع معطياته وأدواته في الدنيا، وإنه يشكل شخصيته وقناعاته بإرادة حرة من داخله، مش طبقًا ولا انصياعًا لطلبات يمليها الآخرين عليه علشان يعجبهم هما، ويمكن يقضي بقية حياته كاره للنمط اللي اتفرض عليه خوفًا من النقد، وبالتالي يعيش كل الرحلة في حالة كذب مستمرة ونفاق مجتمعي رخيص".

وأضافت: "رول موديل في كيفية صياغته لأحداث بتمر عليه، نفس الأحداث اللي ممكن مرورها في حياة شخص آخر تدمره وتحوله لكائن مهزوم تعيس وأحيانًا متسول عطف أو متاجر بيه، أو مستسلم تمامًا لذعر المحيطين بيه وسلوكهم النمطي المأساوي تجاه الظرف، لكن في حالتك انت، المسألة احتاجت قرارات سريعة وحاسمة، هكذا سأواجه الموقف، هكذا سأتعامل مع المرض، هكذا ستكون فلسفتي في المقاومة وهكذا سأستغل الفرصة لتوعية كل الناس من خلال تجربتي، وأهم ما في الموضوع إني مش حامثل، لا حامثل حزن ولا حامثل فرح ولا حامثل البطولة والفداء، مفتاحي الوحيد هو البساطة".

وتابعت: "رول موديل لأنك دون أن تدري كسرت أصنام كادت أن تصبح ثوابت، التنمر والسفالة والتدخل في شئون الآخرين والتطاول وفرد الدراع والسوقية كادوا أن يصبحوا نمط حياة وقانون، ومن لا يعجبه عليه أن ينزوي ويصاب بالخرس ويبلع لسانه ويقضي الباقي من عمره يتحسر على ما فات، فتواجه أنت كل هذا ببساطة وصدق وتسامح القادر وعفو القوي وثقة بالنفس كونتها بعقل مطلع ووعي مستنير وفكر متقدم، الحقيقة انك حالة فريدة، مضيئة، تشع نورًا طيبًا، تحياتي وحبي".

يُذكر أن الإعلامي شريف مدكور، ظهر مؤخرًا في حوار مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز".?

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