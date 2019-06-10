وفاة السفير إبراهيم يسرى

10 يونيو 2019 - 02:50 م

توفي منذ قليل السفير السابق والمحامي بالنقض إبراهيم يسري، بعد صراع مع المرض طيلة الأشهر الماضية.

وكان "يسري" قد عمل سفيرًا لمصر بدولة الجزائر، ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق، ومنسق حملة "لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني".

كان "يسري" علي رأس رافعي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز لإسرائيل.

وقد شارك في الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، حيث حصل علي الحكم التاريخي بمصرية الجزيرتين، قبل إن تعود مرة أخري وتتم تنفيذ الاتفاقية بموجب حكم أخري واستفتاء برلماني عليها.

وقد نعي الراحل السياسي "حسن نافعة" عبر حسابة بـ"تويتر" بقولة: " بقلب يملؤه الحزن والتسليم بقضاء الله وقدره, علمت منذ قليل بنبأ وفاة واحد من أعظم المناضلين المصريين وأكثرهم صلابة وحبا للوطن هو الصديق العزيز السفير إبراهيم يسري . عزائي إلى اسرته وإلى اصدقائه ومحبيه وقبل ذلك وبعده إلى شعب مصر الذي أحبه وتفاني وفي خدمته, وإنا لله وإنا إليه راجعون . "