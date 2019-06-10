» 3 رجال يغتصبون طفلة عمرها 8 سنوات حتى الموت

10 يونيو 2019 - 03:35 م

أقدم ضابطان فى الشرطة الهندية وكاهن على اغتصاب طفلة عمرها 8 سنوات حتى الموت في جريمة اغتصاب "مقززة" هزت الرأى العام، البداية عندما خدر المتهمون الطفلة واحتجازها داخل معبد هندوسي، واغتصابها لمدة أسبوع، قبل خنقها وضربها حتى الموت، في منطقة كشمير الخاضعة لسيطرة الهند.

ووفقا لبيانات الاتهام، فقد اختطفت الفتاة من قبيلتها البدوية المسلمة في يناير 2018، حيث كانت ترعى خيول أسرتها في غابات سفوح جبال الهيمالايا، وتم العثور على جثتها المغتصبة والمشوهة في الغابة بعد أسبوع.

ووجدت تقارير الطب الشرعي أنها قد تم تخديرها بأدوية مضادة للقلق، واغتصبت مرارا، وحرقت، وضربت بصخور على رأسها، وتم خنقها.

يشار إلى أن للهند سجلا سيئا جدا في العنف ضد المرأة والفتيات، فقد ارتفع معدل هذه الجريمة 8% ما بين العامين 2016 و2017، في وقت أقرت فيه الهند عقوبة الإعدام لمغتصبي الفتيات دون سن الـ12 عاما.