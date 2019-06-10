المشدد لمتهمين و براءة أربعة في "ثأر أوسيم"

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ثار اوسيم

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى طرة، اليوم، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، فى قضية "ثأر أوسيم"، وهما "زغلول سيد" و"حامد حافظ"، لإدانتهما بالقتل العمد والشروع فيه وحيازة السلاح الناري دون تصريح، كما شمل الحكم براءة المتهمين من الإتهام المنسوب إليهما بالتجمهر، وألزمتهما المصاريف الجنائية.

كما شمل الحكم براءة 4 متهمين آخرين من ذات الإتهامات وهم "محسن زغلول" و"عماد جعفر" و"ماضي شوقي" و"مجدي شوقي"، وبإنقضاء الدعوى الجنائية المقامة قبل المتهم "جعفر حنفي" لوفاته.

وصدرت الأحكام برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد نصار، وسكرتارية حسام عبد الرسول.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين إتهامات القتل العمد لمواطن والشروع في قتل 2 آخرين، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، والإشتراك فى تجمهر من شأنه تعريض الأمن العام للخطر.

وألغت محكمة النقض، حكما أصدرته محكمة جنايات الجيزة فى القضية، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، فى 28 أبريل 2016، حيث صدر حكم بإعدام 12 متهما منهم 7 محبوسين و5 هاربين، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى، وذلك بعد قبول الطعون المقدمة منهم.


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