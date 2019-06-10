» وزير الأوقاف يعنف برلماني:"أنا مش بياع كلام"

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الحياة السياسية

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وكالات أحمد الشربينى

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مجلس النواب

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

القطاع الديني

اندلعت مشادة كلامية بين الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والنائب هشام مجدي، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب بسبب الاختلاف على التقرير الذي ألقاه الوزير أمام اللجنة في اجتماعها لمناقشة دور الوزارة في أفريقيا.

وقال البرلماني إن ما ذكره الوزير لم يحمل جديد عما ذكره أمام اللجنة في 2016، وهو نفس الكلام وتحدث عن فاعليات إقامتها الوزارة وأشياء تم إنجازها، وكان من الممكن أن يكتفى الوزير بإرسال المعلومات في بيان للمجلس بدلا من الحضور وتكلفة المجلس استهلاك للكهرباء والضيافة، وهو ما دفع جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الاوقاف، لمقاطعة النائب والاعتراض عليه"، قائلا: "أنا اتحفظ على كلام النائب ونحن جئنا بدعوة ونطالب اللجنة بالاعتذار عما ذكره عضو اللجنة".

وانفعل الوزير قائلًا: "أتحدى أن يكون ما ذكرته مجرد أقوال ولا يوجد شيء لم ينفذ وتتم معاملتنا كأننا بنبيع كلام، فأنا رجل دعوة قبل أن أكون وزير، ونحن وزارة ذات طبيعة خاصة ولم نصدر أي بيان بأعمالنا إلا مدققا وحقيقيا، وكل أرقامنا حقيقية وبالنسبة لمتابعة فقد قدمنا كوزارة خطتنا ضمن برنامج الحكومة الذي وافق عليه المجلس".


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