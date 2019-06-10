» "العصار" يلتقي وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي

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 ‎استقبل الدكتور محمد سعيد العصار- وزير الدولة للإنتاج الحربي، السيد / رومان جولوفشينكو - وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي ، لعقد اجتماع لجنة التصنيع العسكري المصرية – البيلاروسية لبحث مجالات التعاون المشترك فى التصنيع الحربي ،خلال زيارة تستغرق يومين بالقاهرة ، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة .

حيث عقدت الجلسة الافتتاحية للجولة الثالثة من مباحثات لجنة التصنيع العسكري المصرية البيلاروسية برئاسة الدكتور محمد سعيد العصار من الجانب المصري ، والسيد "رومان جولوفشينكو" من الجانب البيلاروسي ، وبحضور عدد من ممثلي الجهات المعنية بالقوات المسلحة ووفد من الشركات البيلاروسية ، حيث تم مناقشة آخر مستجدات التعاون القائمة مع عدد من الشركات البيلاروسية في المجالات العسكرية ، كما تم مناقشة موضوعات التعاون المقترحة بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية في مجالات التصنيع العسكري .
وخلال الاجتماع تم التأكيد على حرص وزارة الإنتاج الحربي على إقامة صناعات مشتركة مع دولة بيلاروسيا لما تمتلكه من تكنولوجيا حديثة في كثير من مجالات التصنيع العسكري والتي يمكن التعاون بها لتطوير الصناعات العسكرية وتحديث الأنظمة الدفاعية المتواجدة في الأفرع المختلفة بالقوات المسلحة .
وقد أشاد " رومان جولوفشينكو" بالتعاون الناجح بين شركات الإنتاج الحربي والشركات البيلاروسية والذى يدعو إلى فتح المزيد من مجالات التعاون المشترك الأخرى وذلك لما تتميز به شركات الإنتاج الحربي المصري من تكنولوجيا متطورة وخبرات علمية وفنية تواكب أحدث تكنولوجيات التصنيع فى العالم ، كما قام بعرض مقترح ( خارطة طريق) بموضوعات للتعاون الثنائي في مجال التصنيع و التطوير لبعض المعدات العسكرية والتي ستؤدى إلى إنتاج معدات حديثة بأسعار منافسة يتم طرحها في الأسواق العربية المحيطة وكذلك الأسواق الأفريقية .

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