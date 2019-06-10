  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر06:25 م
بحث متقدم
إبراهيم يسري: "داعش" مخطط أمريكى للحرب على الإسلام

مفارقة غريبة في آخر ما كتبه إبراهيم يسري قبل وفاته

السيسي

شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

محمد الجديلي

استشهاد مسعف فلسطيني متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال

سامح

داعية سلفي: قيادات الإخوان في الفنادق وشبابهم يتسولون

اسعاف

انتحار طالب بالثانوية العامة إثر تناوله قرص سام

مفاعل نووي (أرشيفية)

وسط تحذيرات دولية.. إيران ترفع إنتاج اليورانيوم المخصّب

طرابيه

نائبة تكشف فضيحة داخل إحدى دور الأيتام

مجلس الأمن

قرار من مجلس الأمن بشأن ليبيا

أرشيفية

هكذا رد «عبد العال» على نائب هدد بالاعتصام

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعنف برلماني:"أنا مش بياع كلام"

الشرطة البريطانية تعتقل رجلا لاتهامه بقتل 25 قطة

الصفحة الأخيرة

قطة
قطة

عصام الشربيني

أخبار متعلقة
#

فيديو.. هجوم على السفير الأوكراني في لندن

#

اعتقال مؤسس موقع "ويكيليكس"

#

مصرع نجل رئيس المخابرات البريطانية

#

تأجيل محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

اعتقل رجل يبلغ من العمر 52 عامًا، لاتهامه بقتل 25 قطة في مدينة برايتون بالمملكة المتحدة، وذلك على خلفية نفوق قطة عثر عليها بجروح خطيرة.
ويأتي الاعتقال عقب تحقيق أجرته شرطة "ساسكس" خلال الأشهر 18 الماضية في مقتل ما لا يقل عن 25 قطة  وأصيب بعضها بجروح خطيرة، وفقا لجريدة "ديلى ميل".
وأجريت تحقيقات حول قاتل القطط فى المدينة خلال الفترات الماضية، حيث تم تفريغ الكاميرات فى المنطقة، ورؤية الرجل يحمل سلاحا فى مكان عام، وأفرج عنه بكفالة حتى 28 يونيو المقبل.
 وقال المحقق المفتش كريس طومسون: "لقد علمنا بموت القطط وأجرى الضباط تحقيقًا سريعًا لتحديد الموقف، بينما تم إطلاق سراح الرجل المعتقل بكفالة حيث تستمر التحقيقات، ونحن حريصون على تتبع الشاهد الذى نعتقد أنه قد يحمل معلومات حيوية لتحقيقنا".

تابع تومبسون قائلاً: "نحن نتفهم مدى الألم المحزن الذي خلفته هذه القطط لكل من المالكين والمنظمات المعنية برفاهية الحيوانات، ونحن مصممون على تحديد ما حدث لهم من أجل الحصول على إجابات لأصحابها".

وتجرى الشرطة تحقيقات موسعة في محاولة لتحديد هوية قاتل تلك القطط، حيث يعمل في شراكة مع خبير من الكلية البيطرية الملكية لتحديد أسباب القتل، بينما قامت أيضًا بمشاهدة كاميرات المراقبة، وتم الحصول على إفادات من أصحاب القطط.

يأتي التحقيق والاعتقال في برايتون بالمملكة المتحدة، بعد أن أغلقت الشرطة تحقيقًا في نفوق أكثر من 400 حالة في جميع أنحاء لندن، بينما ترى الشرطة أنه لا يوجد دليل قاطع حول وقوع جريمة، مشيرة أن الحالات يمكن أن تكون تمت من تصادم المركبات وهجمات الحيوانات البرية.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» عبور 41 سفينة قناة السويس وتداول 16 ببورسعيد
» منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا
» الذهب يعاود الارتفاع ليسجل هذا الرقم
» القبض على رئيس باكستان الأسبق
» مقتل 6 مدنيين وإصابة 39 في قصف للنظام السوري وروسيا على إدلب
» «البورصة» تربح 10 مليارات جنيه
» "العصار" يلتقي وزير الدولة للصناعات العسكرية البيلاروسي
» ضبط 4 طلاب بالثانوية لتسريبهم امتحان الاقتصاد والإحصاء
» وزير التعليم العالي يلتقي السفير الفرنسى بالقاهرة
» تأييد الأحكام ضد 312 متهمًا في أحداث "مسجد الفتح"
» وزيرة البيئة تشارك في احتفالية الأكاديمية البحرية بيوم البيئة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • مغرب

    07:03 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)