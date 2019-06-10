مباحثات مصرية روسية للتعاون فى صناعة الإلكترونيات والذكاء الاصطناعى

10 يونيو 2019 - 06:03 م

تبحث وزارة الاتصالات التعاون مع الجانب الروسي في مجال صناعة الإلكترونيات والذكاء الاصطناعي، حيث التقى وفد رفيع المستوى من الوزارة كونستانتين نوسكوف وزير التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام بروسيا على هامش فعاليات اجتماع مجموعة الـ20 الوزارى للاقتصاد الرقمى.

وقال بيان للوزارة إن اللقاء تناول سبل تطوير التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تم الاتفاق عليها خلال زيارة الوزير الروسى إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى من ممثلى الحكومة والشركات الروسية فى مارس الماضى.

وتم الاتفاق على التعاون فى مجال الأمن السيبرانى من خلال دراسة إمكانية إنشاء مركز تميز للأمن السيبرانى فى مصر بتمويل مشترك لتأهيل الكوادر المصرية والإفريقية.