"لاجارد" تحث مجموعة الـ20 على حل النزاعات التجارية

10 يونيو 2019 - 06:07 م





دعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية إلى إعطاء الأولوية لحل النزاعات التجارية من أجل تخفيف المخاطر التي تهدد النمو العالمي.

وقالت - في بيان بعد اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين -: "اجتمعنا في وقت يُظهر فيه الاقتصاد العالمي بوادر استقرار، ومن المتوقع أن يتعزز النمو"، مضيفة: "وفي حين أن هذه أنباء جيدة، فالطريق أمامنا مازالت محفوفة بالمصاعب والمخاطر".

وتابعت: "ولتخفيف تلك المخاطر، شددت على أن حل النزاعات التجارية الحالية يجب أن يأتي في مقدمة الأولويات، بما في ذلك إلغاء الرسوم القائمة وتفادي رسوم جديدة"، مؤكدة أن العمل مطلوب أيضًا لتحديث نظام التجارة الدولية.

وأوضحت لاجارد أنه "سيكون ذلك أفضل طريق أمام صناع السياسات لإضفاء مزيد من اليقين والثقة على اقتصاداتهم، ولمساعدة النمو العالمي، لا عرقلته".