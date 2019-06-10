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1.8 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال 11 شركة

مال وأعمال

وزارة الاستثمار والتعاون الدولى
وزارة الاستثمار والتعاون الدولى

عصام الشربيني

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كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن حجم الزيادة فى رؤوس أموال 11 شركة بلغ نحو 1.8 مليار جنيه.
وقالت الوزارة على موقعها الرسمى: إن تلك الزيادات التى تم حصرها للشركات التى رفعت رؤوس أموالها بأكثر من 50 مليون جنيه، وذلك فى الفترة من 23 إلى 29 مايو الماضي .
وأضافت الوزارة، أنه خلال نفس الفترة تم تأسيس 6 شركات وفق قانونى الاستثمار والشركات، بإجمالي رؤوس أموال 495 مليون جنيه.

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