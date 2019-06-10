1.8 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال 11 شركة

10 يونيو 2019 - 06:14 م





كشفت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، عن أن حجم الزيادة فى رؤوس أموال 11 شركة بلغ نحو 1.8 مليار جنيه.

وقالت الوزارة على موقعها الرسمى: إن تلك الزيادات التى تم حصرها للشركات التى رفعت رؤوس أموالها بأكثر من 50 مليون جنيه، وذلك فى الفترة من 23 إلى 29 مايو الماضي .

وأضافت الوزارة، أنه خلال نفس الفترة تم تأسيس 6 شركات وفق قانونى الاستثمار والشركات، بإجمالي رؤوس أموال 495 مليون جنيه.