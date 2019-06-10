» تفاصيل اتصال بوتين و"بن زايد"

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بوتين ومحمد بن زايد
بوتين ومحمد بن زايد

وكالات

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أعلن الكرملين في بيان، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله قضايا التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر حول الوضع في الخليج.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للكرملين: "تمت مناقشة القضايا الرئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، بما في ذلك تنفيذ مذكرة الشراكة الإستراتيجية بين روسيا والإمارات العربية المتحدة، التي تم توقيعها عقب المحادثات بين فلاديمير بوتين وولي عهد أبوظبي في موسكو في يونيو من العام الماضي، وجرى تقييم إيجابي للعمل المشترك حيال تطوير العلاقات في مختلف المجالات".

وأكد البيان، على أنه خلال تبادل وجهات النظر حول الوضع في منطقة الخليج، أشار الطرفان إلى أهمية الحفاظ على الاستقرار والأمن في هذه المنطقة، واتفقا أيضا على مواصلة الاتصالات الشخصية.

يذكر أن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف، قد بحثا في أبوظبي، في مارس الماضي، علاقات الصداقة وآفاق التعاون والعمل المشترك بين الدولتين، وسبل دعمها وتنميتها.


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