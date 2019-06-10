  • الإثنين 10 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر08:26 م
بحث متقدم
حريق

صراخ وبكاء هستيري من فنانة شهيرة دمرت النيران شقتها

مكرم محمد أحمد

مكرم محمد أحمد: «صفقة القرن لن تمر»

سعود المعجب

قرار عاجل من النائب العام السعودي

ارتفاع درجات الحرارة

«الأرصاد»: ارتفاع في درجات الحرارة غدًا

صفاء الهاشم

صفاء الهاشم تتوعد المصريين بالكويت بهذا القانون

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

البرلمان يرفض طلبًا للنائب العام.. تعرف على السبب

اغتصاب زوجة أمين شرطة بعين شمس

تركت دار الأيتام فاستدرجها وأقام حفلة جنس جماعي عليها

السيسي

شاهد..«السيسي» يحسم الجدل حول اللاجئين بمصر

إبراهيم يسري: "داعش" مخطط أمريكى للحرب على الإسلام

مفارقة غريبة في آخر ما كتبه إبراهيم يسري قبل وفاته

الرئيس عبد الفتاح السيسي

توجيهات من السيسى بشأن الأمم الأفريقية

عفيفي: «السيسي» نجح في إعادة الاستقرار للمنطقة العربية

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

"السيسي" يصل جدة للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية

#

بالفيديو.. «السبسي» يخاطب المصريين بلسان شاعر النيل

#

بوتين يرسل برقية للمشاركين في القمة العربية بتونس

#

شاهد.. لحظة وصول السيسي للمشاركة بالقمة العربية

الرئيس عبد الفتاح السيسى

المستشار عصام هلال عفيفي

أمين تنظيم حزب مستقبل وطن

أكد المستشار عصام هلال عفيفي، أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد خمس سنوات من تسلمه الحكم استطاع إعادة الاستقرار للمنطقة العربية وليس مصر فقط في ظل أمواج الفوضى التي كانت عليها المنطقة العربية قبل حكمه.
وأوضح هلال في تصريح له اليوم، أن استقرار مصر كان عامل مهم لاستقرار منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر هي صمام أمان المنطقة بأكملها، مؤكدا أن مصر اتخذت موقف حاسم ضد كل قوى الشر وتصدت للجماعات الإرهابية بكل شراسة.

وأضاف "أمين تنظيم مستقبل وطن" أن الرئيس السيسي استطاع كذلك وضع استراتيجية اقتصادية للتنمية المستدامة من خلال عملية الإصلاح الاقتصادي بجانب مئات المشروعات الاستثمارية العملاقة والبنية التحتية التي شهدتها مصر بطولها وعرضها في كافة المجالات.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» شاب يطعن والدته ويحاول الانتحار في البساتين
» غرق طالبين مصريين في نهر الفولجا بروسيا
» فتح باب القبول للدفعة التاسعة من المقبلين على الزواج
» تفاصيل اتصال بوتين و"بن زايد"
» طوارئ في شرم الشيخ.. استعدادًا للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد
» روسيا تتوعد بالصدام فى إدلب
» عبور 41 سفينة قناة السويس وتداول 16 ببورسعيد
» عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأٌقصى
» منتخب غينيا يصل برج العرب 14 يونيو لمواجهة الفراعنة وديًا
» الذهب يعاود الارتفاع ليسجل هذا الرقم
» القبض على رئيس باكستان الأسبق

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عشاء

    08:33 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:03

  • عشاء

    20:33

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)