12 يونيو.. الحكم على 15 متهمًا بالتعدي على ضباط بالبدرشين

قررت محكمة الجيزة المنعقدة بمجمع المخاكم بالتجمع الخامس حجز محاكمة 15 متهمًا باستخدام العنف واستعراض القوة ضد ضباط شرطة بالبدرشين، لجلسة 12 يونيو للنطق بالحكم .

وأسندت النيابة للمتهمن غريب معوض، عوّاد عاشور، سيد غريب، ماضى فرج، على حسنين، بكرى فرج، صبرى جمعة، محمد فرج، ياسر فرج، أحمد سيد، رأفت فرج، عبد الخالق عوض، فرج عاشور، محمود شحاتة، سامى سيد"، تهمة استعمال القوة واستعمال العنف ضد قوات الأمن المكلفة بضبط المتهم الأول، بإطلاق أعيرة نارية واستخدام ذخائر نارية، كما قاما المتهمين بإطلاق وابل من الأعيرة النارية ضد القوة المكلفة من قسم البدرشين.