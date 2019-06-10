مدرب منتخب فرنسا يعلن خامس صفقات ريال مدريد

أكد المدرب ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي أن اللاعب الشاب فيرلاند ميندي، ظهير نادي ليون الفرنسي سينتقل إلى ريال مدريد الإسباني.

وبحسب "جول"، قال ديشامب إن ميندي تطور ونما بشكل مذهل، وكان في دوري الدرجة الثانية الفرنسي منذ عامين، وها هو الآن سيلعب لريال مدريد في الموسم المقبل.