» ليفربول يحدد سعر بيع هذا اللاعب في ميركاتو الصيف

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الرياضة

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كلوب

حسن علام- متابعات

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نادي ليفربول

موسم الانتقالات الصيفي

كشفت إحدى الصحف الإنجليزية أن نادي ليفربول حدد سعر بيع أحد لاعبيه في موسم الانتقالات الصيفي الحالي. 
وحسب صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إدارة ليفربول مستعدة للسماح برحيل اللاعب "هاري ويلسون" هذا الصيف.

وقضى اللاعب الويلزي موسم 2018/2019 على سبيل الإعارة في صفوف فريق ديربي كاونتي، وسجل 18 هدفًا وصنع 6 أهداف.

وأشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ22 عامًا يتواجد في الوقت الحالي على رادار كل من هوفنهايم ولايبزيج وكريستال بالاس ونيوكاسل وبرايتون.

وأوضحت أن ليفربول مستعد للاستغناء عن خدمات "ويلسون" مقابل 21 مليون جنيه إسترليني.

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