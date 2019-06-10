تهديد فنانة شهيرة بنشر فيديو فاضح.. وترد بتعليق غير لائق

10 يونيو 2019 - 09:05 م

بعدما نشرت عدداً من الصور التي جمعتها وزوجها المنتج محمد الترك وابنتهما غزل على حسابها على "إنستجرام" مؤخراً، تلقت الفنانة المغربية الشهيرة دينا بطمة موجة من التعليقات التي شدد معظمها على الإعجاب بالأسرة الصغيرة.

وفي المقابل توجه بعض المتابعين بالانتقادات إلى الفنانة، وكان أكثرها قسوة ذلك الذي كتبه أحدهم حيث هددها بنشر فيديو فاضح.

ورداً عل ذلك سخرت النجمة وعلقت: "أوا الله ينعل لحمارلي ولدك ناري تزعزعت وأقيلا تغالطت مع ماماك ولا أختك بزاف على لحمار لي ولدك".

وأثار هذا موجة كبيرة من الجدل حيث دافع عدد كبير من معجبي الفنانة عنها مشيرين إلى أنه من غير اللائق إطلاق مثل هذا التعليق الخارج بحقها.

ويشار إلى أن دنيا تعرضت للهجوم في وقت سابق بسبب العمليات التجميلية التي تخضع لها بين الحين والآخر.

ورداً على ذلك نشرت صورة لها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات، موجهة من خلالها رسالة إلى من وصفتهم بالحاقدين.