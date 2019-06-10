بعد «خليه يعصفر».. هل تنخفض أسعار الليمون؟

10 يونيو 2019 - 10:02 م

«خليه يعصفر»، حملة جديدة أطلقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمواجهة ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق، بعد أن قفز سعره من 40 جنيهًا إلى 100 جنيه في بعض المناطق.

وطالب المروجون للحملة عن طريق هاشتاج «خليه يعصفر»، بتخفيض الأسعار إلى 20 جنيهًا للكيلو؛ حتى يكون في متناول الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وجاءت الحملة على غرار حملات «خليها تصدي» و«خليها تحمض» و«خليها تعنس» و«خليها تكاكي»، التي دشنها رواد منصات التواصل؛ لتحقيق بعض الأهداف.

وارتفعت أسعار الليمون خلال الأيام الماضية، حيث وصل سعر الكيلو إلى 100 جنيه ببعض المناطق، بينما سجل في مناطق أخرى 80 جنيهًا.

وقالت شيرين لطفي، صاحبة حملة «خليه يعصفر»، إن «الفكرة جاءت على بالى أثناء الحديث عن غلاء الليمون مع أصدقاء وحد قال خليه يحمض»، مضيفة: «مجرد خواطر على سوشيال ميديا».

حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، قال إن أسعار الليمون ستنخفض بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى أن أسعاره انخفضت اليوم بنسبة 50% في غالبية أنحاء الجمهورية.

وفي تصريحات لـ«المصريون»، أضاف «أبو صدام»، أن الكيلو يباع في المزارع بـ20 جنيهًا وفي الأسواق بـ40 جنيهًا، ما يشير إلى أنه سيعود إلى سعره الطبيعي خلال أيام قليلة.

ونوه بأن عزوف المواطنين عن شراء الليمون عقب ارتفاع سعره بشكل جنوني، إضافة إلى الحملات التي شنتها الأجهزة الرقابية لضبط الأسعار، وكذلك زيادة المعروض عن الطلب، أدى إلى إجبار التجار على خفض الأسعار وإلا سيتلف.

نقيب الفلاحين أشار إلى أن المواطنين إذا اتحدوا في مواجهة الغلاء والاحتكار، فإنه يكون غالبًا له نتيجة إيجابية.

ولفت إلى أنه من المعروف والمعلوم لدى جميع الأجهزة المعنية أن أسعار الليمون تزيد مثل هذا التوقيت من كل عام، متسائلًا: «لماذا إذن لم يتخذ الجميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث ذلك؟، وأين الخطط لمواجهة الأزمة؟ وهل هناك تنسيق، أم أن الأمر يسير دون خطط؟».

وأوضح أن الأسعار تزيد في يونيو ويوليو من كل عام بنسبة 10% لكنها وصلت في العام الجاري إلى 70%.

أما الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قال إن الليمون يقل توافره في شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه تصادف قلة المعروض مع كثرة الطلب، فيما أنه ليس سلعة أساسية.

وأضاف «القرش»، في تصريحات متلفزة، أنه خلال أسبوعين سيتوفر الليمون بالأسواق، وبسعر مناسب، مشيرًا إلى أنهم يعملون على فتح أسواق جديدة، وشوادر لبيع السلع، ما سيقلل الحلقات الوسيطة، وسيضبط الأسعار.

وأشار إلى أن تعرض البلاد لرياح ترابية في موسم «تزهير» الليمون، أثر بالسلب على حجم الإنتاج، معقبًا: «الموضوع بسيط وفي طريقه للحل».

بينما، قال يحيى السني، رئيس شعبة الخضراوات والفواكه، إن أسعار الليمون ستتراجع بنسبة كبيرة خلال الشهر المقبل عندما يتم جمع المحصول مرة أخرى.

وتعجب «السني»، من الضجة التي صاحبت ارتفاع أسعار الليمون، مشيرًا إلى أن هذا ليس موسمه ومن الممكن ألا يلجأ إليه الإنسان كثيرًا «يعني ربع كيلو ممكن يكفيك أسبوعين لو أنت بتستخدمه كل يوم».

رئيس شعبة الخضراوات والفواكه، أكد في تصريحات له: «هذا ليس له علاقة بجشع التجار وإنما بقلة المعروض في الأسواق».

من جانبه، توقع حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، تراجع أسعار الليمون في الأسواق بنسبة تصل إلى 40% خلال ثلاثة أسابيع من الآن، مرجعًا الزيادة الكبيرة في أسعاره إلى تراجع إنتاجية المحاصيل.

وأشار إلى أن هناك عدة محافظات ينتشر فيها زراعة الليمون وعلى رأسها البحيرة والشرقية والمنيا وأسوان، لافتًا إلى أن إنتاج الليمون "السلطان" سيظهر في الأسواق خلال الفترة من 15 إلى 20 يومًا خاصة إنتاج محافظات الصعيد.

نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أوضح أن إنتاج محافظة البحيرة بمجرد ظهوره في الأسواق سيؤدى إلى هبوط الأسعار.

وقال إن سعر كيلو الليمون يتراوح من 40 إلى 45 جنيها في سوق الجملة، ولا يوجد محصول يكفى، الأمر الذي يجعل الطلب أكبر من المعروض ومن ثم حدوث ارتفاعات في الأسواق ليصل سعر الكيلو لـ80 جنيها.