"مصنعو السيارات" يفجر مفاجأة بشأن الأسواق المصرية

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أكد خالد سعيد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، إن موديلات عام 2020 أصبحت متوفرة بالأسواق المصرية.
وأضاف «سعيد»، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الصورة المتداولة للسيارات المتراكمة في الجمارك حقيقية، لكنها لا تعني أن السيارات لا تباع بالسوق، حيث التقطت الصور في فترة توافد السيارات من أوروبا»، مشيرًا إلى أنه تم بيع سيارات موديل 2020 خلال الفترة الماضية.
وتابع: «ما يتردد حول تخزين بعض الوكلاء سيارات موديلات 2019 و2018، ورفضهم بيعها بأسعار مخفضة، غير منطقي».


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