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اتحاد الكرة

بيان هام من اتحاد الكرة بشأن استكمال الدوري العام

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بيان هام من اتحاد الكرة بشأن استكمال الدوري العام

الرياضة

اتحاد الكرة
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رد غير متوقع من الجبلاية على بيان الأهلى

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الإثنين، استكمال مسابقتي الدوري الممتاز والكأس المحليتين، بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 يوليو/تموز المقبل. 
جاء ذلك في بيان للاتحاد، عقب جدل حول موعد استكمال مسابقة الدوري إثر إصرار النادي الأهلي متصدر المسابقة (74 نقطة) على استكمالها قبل انطلاق البطولة القارية الإفريقية، فيما يصر الزمالك (68 نقطة) الذي يحتل المركز الثالث على الاستكمال بعد البطولة الإفريقية.
ويرى الزمالك أن الفترة المتبقية قبل انطلاق البطولة الإفريقية لا تسمح باستكمال الدوري المحلي نظرا لأن له 3 مباريات متبقية تأجلت مواعيدها لمشاركته في بطولة الكونفيدرالية القارية التي فاز بها، بينما تتبقى مباراتين فقط للأهلي. 
فيما يرى الأهلي الذي هدد سابقا بالانسحاب من المسابقة قبل التراجع والتهديد باللجوء للفيفا، أنه يمكن ضغط جدول المباريات والاستكمال قبل أمم إفريقيا. 
وأوضح اتحاد الكرة المصري في بيانه أن طلب الأهلي استكمال الدوري "حق مشروع ولكن ضيق الوقت لا يسمح بذلك".
يشار أن فريق بيراميدز هو صاحب المركز الثاني في المسابقة 70 نقطة، ولعب كافة مبارياته، لذلك فإن الزمالك يعد المنافس الأقرب للأهلي على الصدارة.
وأعلن الاتحاد مواعيد المباريات المتبقية للدوري وستبدأ بالجونة والزمالك 23 يوليو/تموز المقبل، بعد انتهاء منافسات كأس الأمم بأربعة أيام فقط، ثم الزمالك مع الإسماعيلي 26 من الشهر نفسه، وفي اليوم ذاته المقاولون العرب مع الأهلي، ثم الأهلي والزمالك 30 من الشهر ذاته.
وتستأنف مباريات كأس مصر يوم 28 أغسطس/آب المقبل بمواجهة الأهلي مع بيراميدز في ثمن النهائي، وتلعب مباراتان من دور ربع النهائي يوم 1 سبتمبر / أيلول المقبل، ونصف النهائي يوم 5 من نفس الشهر، والنهائي 9 من نفس الشهر. 
وتقام مباراة السوبر المصري يوم 18 من نفس الشهر بين بطلي الدوري والكأس. 

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