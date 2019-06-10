» "شعبة الذهب" تكشف الأسباب الحقيقة لتراجع أسعاره

كشف أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، عن أسباب تراجع أسعار الذهب بقيمة 7 جنيهات.

وقال واصف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «الأوضاع السياسية جزء من العوامل التي تتحكم في الأسعار العالمية للذهب، وهو ما ينطبق على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتزامه الدخول في مفاوضات مع المسكيك والصين، فضلا عن إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي، عدم نيته تخفيض أسعار الفائدة في الفترة الحالية، مما أسفر عن تراجع أسعار الذهب عالميا».

