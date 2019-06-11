» الكشف عن تطورات الحالة الصحية لهذا الفنان الكبير

كشفت الفنانة مها أبو عوف، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان الكبير عزت أبو عوف.
وأكدت أبو عوف عبر مداخلة هاتفية في برنامج" الحكاية" المذاع بفضائية "mbc مصر، أن الحالة الصحية لشقيقها عزت بدأت تتحسن بعض الشيء ولكن الحالة لا زالت صعبة، مطالبة جميع المصريين بالدعاء للفنان الكبير بإتمام علاجه وعودته للعمل والحياة العائلية والعملية مرة أخرى.
وطالبت جميع وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة فيما يتم نشره عن الحالة الصحية للفنان عزت أبو عوف لأن له أسرة ومحبين ومعجبين وتهمهم حالته الصحية، ويتابعون كل حرف ينشر عنه باهتمام شديد للاطمئنان على صحته.