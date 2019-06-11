ترامب يهدد بزيادة جديدة للرسوم على السلع الصينية

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المصريون ووكالات

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الرئيس الأمريكي يهدد كوبا بحظر كامل وشامل

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة جديدة للرسوم المفروضة على السلع الصينية، إذا لم يجتمع معه نظيره الصيني "شي جين بينج" خلال قمة مجموعة العشرين، التي تستضيفها اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.
وفي مقابلة مع قناة "سي.إن.بي.سي" التليفزيونية الأمريكية، قال "ترامب" ردا على سؤال عما إذا كان سيبدأ تطبيق الزيادة في الرسوم على كمية قدرها 300 مليار دولار من السلع الصينية إذا لم يكن هناك اجتماع مع "شي" في اليابان "نعم سيحدث هذا.. أعتقد أننا سنذهب إلى هناك وأعتقد أن هناك اجتماعا مقررا، وأعتقد أنه سيذهب إلى هناك وأنني ارتبط بعلاقة جيدة معه.. إنه شخص رائع بصورة لا تصدق إنه رجل عظيم، إنه رجل قوي للغاية وذكي للغاية لكنه رئيس للصين وأنا رئيس للولايات المتحدة".
وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تعثر المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الشهر الماضي، بعد اتهام الرئيس الأمريكي للصين بالتراجع عن بنود سبق الاتفاق عليها بشأن مبدئي.
ومنذ ذلك الوقت دخلت الحرب التجارية بين البلدين مرحلة تصعيد جديدة حيث قرر الرئيس ترامب زيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية من 10% إلى 25%، في حين ردت الصين بزيادة مماثلة للرسوم المفروضة على كمية قدرها 60 مليار دولار من السلع الأمريكية.
في الوقت نفسه، أعرب "ترامب" عن ثقته في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، حيث قال "الصين ستتوصل إلى اتفاق لأنها ستكون مضطرة للتوصل إلى اتفاق".
وعن قرار حظر التعامل بين الشركات الأمريكية وشركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية لمعدات الاتصالات، قال ترامب إن موضوع "هواوي" يمكن أن يكون جزءا من أي اتفاق تجاري مع الصين، مضيفا "أنا اعتبرها (شركة هواوي) تهديدا، وفي الوقت نفسه يمكن أن يكون من الجيد أن نتعامل مع موضوع هواوي كجزء من المفاوضات التجارية مع الصين، الصين تريد التوصل إلى اتفاق بشدة، هم يريدون التوصل إلى اتفاق أكثر مما نريد نحن لكننا سنرى ما سيحدث".
وردا على سؤال عما إذا كان الحظر الأمريكي على شركة "هواوي" يمكن أن يؤخر ظهور الجيل الخامس لشبكات الاتصالات في الولايات المتحدة، قال الرئيس الأمريكي "لا".
يذكر أن "هواوي" هي أهم شركة في العالم في مجال تطوير تكنولوجيا الجيل الخامس لشبكات الاتصالات حتى الآن، في حين قررت الإدارة الأمريكية حظر استخدام معدات هذه الشركة على الأراضي الأمريكية بدعوى احتمال استخدام الحكومة الصينية لهذه المعدات في التجسس على الولايات المتحدة.

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