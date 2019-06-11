العثور على رسالة صادمة في غرفة طالبة طب المنصورة بعد انتحارها

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طالبة طب المنصورة

أقدمت طالبة بكلية الطب - جامعة المنصورة على الانتحار نظرا لمرورها بأزمة نفسية نتيجة صعوبة الامتحانات .

ووتلقى اللواء محمد حجى مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، بورود إشارة من المقدم هاني أبو ليلة، رئيس مباحث تأمين المستشفيات الجامعية، ببوصول "إسراء .ح .م، 24 سنة مقيمة بالمنصورة"، إلى مستشفى الطوارئ، مصابة بحالة إعياء شديدة نتيجة تناولها مادة سامة غير معروفة وتوفيت بعد وصولها.

وانتقلت قوة أمنية إلى منزل الطالبة وبسؤال أهليتها أقروا أنها تمر بحالة نفسية سيئة وأنها تركت رسالة في غرفتها قالت فيها: "لا تنقذوني، سيبوني أموت في سلام، علشان بابا وماما يفرحوا بأخواتي".

وأقرت الأسرة في محضر الشرطة أن المتوفية كانت تتلقى علاجا نفسيا ومهدئات ، وتم استبعاد وجود شبهة جنائية ، وصرحت النيابة بالدفن.

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