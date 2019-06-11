» فنان شهير: فيه حملة قذرة بتتعمل على إخواتنا السوريين

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رامي جمال
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رامي جمال

السوريين منورين مصر

شن المطرب والملحن رامي جمال هجوما شرسا على الحملة التي قادها محامي شهير لوضع أموال السوريين في مصر تحت المراقبة.

وقال "جمال" في تدوينة عبر انستجرام: ""في حملة قذرة على إخواننا السوريين أتمنى نفهم إن الناس دي جابتهم عندنا ظروف قاسية جدا وحاولوا يتعايشوا مع الأمر الواقع بإيجابية جدا ونجحوا فعلا عشان الضمير والإخلاص والإصرار يا ريت ما نبقاش أقسى من الظروف اللي حطتهم في الموقف ده أنا عن نفسي بقولكم بحبكم وبحب أكلكم وذوقكم وصبركم وبتعلم منكم ربنا يكرمكم وينجحكم وتعيشوا معززين مكرمين سواء في بلدكم مصر أو بلدكم اللي واثق إنها هترجع وهتتبني بإيديكم عن قريب".

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