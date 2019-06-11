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الجوي السعودي يسقط طائرتين لـ"الحوثيين"

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متابعات - أمينة عبد العال

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لهذا السبب تم استهداف المنشآت الحيوية بالسعودية

تمكنت قوات الدفاع السعودية من إسقاط طائرتين مسيرتين أطلقتهما جماعة "أنصار الله" التابعة للحوثيين.

وقالت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء: "إن قوات الدفاع الجوي استطاعت أن تسقط طائرتين بدون طيار "مسيرة"، أطلقتهما جماعة "أنصار الله" الحوثية باتجاه مدينة خميس مشيط.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن قيادة القوات المشتركة للتحالف العربي "تحالف دعم الشرعية في اليمن": "قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتسقط طائرتين بدون طيار "مسيرة" معادية أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه خميس مشيط".

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، "أن الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية تحاول استهداف المنشآت المدنية والأعيان المدنية في محاولات بائسة ومتكررة، دون تحقيق أي من أهدافهم وأعمالهم العدائية اللامسئولة، حيث يتم كشف وإسقاط تلك الطائرات، في كل مرة".

وأكد المالكي، "حق المملكة المشروع باتخاذ وتنفيذ إجراءات الردع المناسبة للتعامل مع هذه الأعمال العدائية، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

هذا وفي وقت سابق، أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، يوم الاثنين، تنفيذ هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على قاعدة للجيش السعودي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، إن سلاح الجو المسير نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات "قاصف 2 كي"، على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

وفي 26 مايو  الماضي أعلن التحالف إسقاط طائرة مسيرة معادية تحمل متفجرات أطلقتها أنصار الله تجاه مطار الملك عبدالله بجازان.

كما اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودية، في 23 من نفس الشهر، طائرة درون حوثية مسيرة باتجاه مطار نجران.


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