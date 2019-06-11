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"أمريكا" تطالب بريطانيا بتسليم مؤسس "ويكيليكس"

عرب وعالم

واشنطن
واشنطن

عمرو محمد-متابعات

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ضغوط على الحكومة البريطانية لتسليم "أسانج" للسويد

أرسلت وزارة العدل الأمريكية، طلبًا رسميًا إلى السلطات البريطانية لتسليمها مؤسس موقع "ويكيليكس" جوليان أسانج، وأُرسل الطلب إلى السلطات البريطانية الخميس 6 يونيو، ويتعين وفقًا للاتفاق المبرم بين واشنطن ولندن، أن يتم إرسال طلب الترحيل في غضون 60 يومًا من يوم اعتقال أسانج، الذي سلمته سفارة الإكوادور في لندن للسلطات البريطانية في 11 أبريل الماضي.

يذكر أن السلطات الأمريكية، وجهت لأسانج اتهامات في 18 نقطة، بما فيها انتهاك قانون التجسس، والتآمر بهدف اختراق كمبيوتر حكومي.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية، أعلنت مطلع يونيو، أنها لن تعيق ترحيل أسانج إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن أسانج لجأ منذ 2012 إلى سفارة الإكوادور في لندن بعد اتهامه بالتحرش الجنسي والاغتصاب في السويد، ولخشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تتهدده عقوبة الإعدام أو السجن لمدة طويلة بسبب نشره وثائق سرية، فيما ستقرر بريطانيا في 14 يونيو وجهة تسليمه للولايات المتحدة، أو السويد.


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