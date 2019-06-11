هذا ما كتبه شاعر مصري عن الليمون قبل 60 عاما

11 يونيو 2019 - 11:18 ص

في ظل الارتفاع المفاجيء لأسعار الليمون، والذي وصل إلى 100 جنيه في الكيلو الواحد، أعاد للأذهان ما كتبه الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي عن " الليمون" قبل 60 عاما في قصيدته الشهيرة " سلة ليمون"، والتي ينادي فيها الطفل "العشرون بقرش.. بالقرش الواحد عشرون.

وكتب أحمد عبد المعطي حجازي والذي عمل بالصحافة ، كرئيس تحرير مجلة " ابداع " عدة دواوين وقصائد شعرية منها : "مدينة بلا قلب " -" مرثية لعمر جميل " و " كائنات مملكة الليل ".

وقصيدة سلة ليمون مقتطفة من الديوان الشعري " مدينة بلا قلب"، حيث يوحي عنوان الديوان بالمدينة كعالم مليء بالقسوة والثلوت والعنف.

ويعتبر نص القصيدة من الشعر الحر ذات بعد سكاني، الذي يندرج ضمن المجال السكاني .

نص القصيدة:

سلّة ليمون ! تحت شعاع الشمس المسنون و الولد ينادي بالصوت المحزون " عشرون بقرش " بالقرش الواحد عشرون ! " *** من روّعها ؟ أيّ يد جاعت ، قطفتها هذا الفجر ! حملتها في غبش الإصباح لشوارع مختنقات ، مزدحمات ، أقدام لا تتوقّف ، سيّارات ؟ تمشي بحريق البنزين ! مسكين ! لا أحد يشمّك يا ليمون ! و الشمس تجفف طلّك يا ليمون ! و الولد الأسمر يجري ، لا يلحق بالسيّارات عشرون بقرش " بالقرش الواحد عشرون " *** يذكر أن الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، كان قد صرح بأن الليمون يقل توافره في شهر يوليو، مشيرًا إلى أنه تصادف قلة المعروض مع كثرة الطلب، فيما أنه ليس سلعة أساسية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث المساء"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء أمس الأول أنه خلال أسبوعين سيتوفر الليمون بالأسواق، وبسعر مناسب، مشيرا إلى أنهم يعملون على فتح أسواق جديدة، وشوادر لبيع السلع مما سيقلل الحلقات الوسيطة، وسيضبط الأسعار.