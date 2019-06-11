الإعدام لـ3 ضباط مخابرات

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3 ضباط مخابرات

قضت المحكمة العسكرية فى الجزائر بالإعدام على 3 ضباط كبار من المخابرات الجزائرية.

وبحسب صحيفة "النهار" الجزائرية، فإن الحكم يتعلق بالمدعو (د.م)، وهو مستشار رئيس المخابرات الخارجية السابق، وذلك بتهمة تسريب أسرار الدولة.

وشمل الحكم النقيب (ح.ع) رئيس مصلحة المعلومات والتصنت، بتهمة تسريب المعلومات والتخابر مع جهات أجنبية، إضافة إلى العميد المدعو (م.ب) نائب رئيس المخابرات الخارجية، وذلك بتهمة التآمر ضد الدولة وتسريب الأسرار والتخابر مع جهات أجنبية.


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