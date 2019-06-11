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سر عدم انضمام "صلاح" للمنتخب

الرياضة

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كشف الناقد الرياضي، سعيد علي، سر عدم تواجد نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح مع المنتخب المصري في المعسكر المغلق حتي الآن.

وقال "علي" في حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة Ten، الكلام على معاقبة محمد صلاح بسبب تأخره عن الانضمام للمنتخب حتي الآن غير صحيح إطلاقًا وهي مجرد شائعات، مشيرًا إلى أن "صلاح" وصل لمنطقة لا تجعل أي عضو بالجهاز الفني يجرؤ على طرح أمر توقيع عقوبة عليه.

وتابع: "صلاح" لن يُعامل بنفس معاملة باقي اللاعبين، وأن المنتخبات الكبيرة تعامل نجومها معاملة خاصة .

وأوضح علي، أن "صلاح" طلب من "أجيري" المدير الفني للمنتخب، عدم إعطاء رقم هاتفه لأي شخص، وأن يكون التواصل معه هو فقط، الأمر الذي تسبب في "زعل" عدد من أعضاء الجهاز الفني بسبب منع "صلاح" تواصلهم معه.

وأكد الناقد الرياضي، في حواره مع الإعلاميين مها بهنسي وأحمد خيري، أن "صلاح" سينضم للمنتخب اليوم؛ للدخول في أجواء مباراة "تنزانيا"، مشيرًا إلى أن "صلاح" اتفق مع وكيله بالابتعاد التام عن الإعلام، موضحًا، أن الانتقادات المثارة حول اللاعب أمر طبيعي ويحدث مع كل النجوم، ضاربًا المثل بـ “ميسي” الذي وصفه بـ “الأكثر انتقادًا في الأرجنتين”، مؤكدًا أن المصريين يعشقون "صلاح" سيظلون يدعمونه وينصحونه .


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