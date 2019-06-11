احتفال جديد للمغامسي.. تعرف عليه

احتفل إمام وخطيب مسجد قباء، الشيخ صالح المغامسي، بوصول عدد مشاهدي قناته الإعلامية، الراسخون في العلم، إلي ربع مليار مشاهد، معلقًا:" فاللهم أوزعني أَنْ أشكرَ نعمتك".

وكتب "المغامسي" على حسابه الرسمي على "تويتر"، قائًلا: "اللهم لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه/ بشرني الأستاذ عبدالرحمن سالم المشرف على مكتبي الإعلامي أنّ عدد مشاهدي قناة الراسخون في العلم وصل إلى ربع مليار مشاهد، وأكثر من مليون مشترك".

وأضاف: "فاللهم أوزعني أَنْ أشكرَ نعمتك".

وتفاعل عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، مع التغريدة، حيث علق حساب يدعي، محمد الزهراني،" زادكم الله علماً ونوراً ونفع بعلمكم الأمة".

وجاءت التعلقيات المشجعة كالآتي:" هذا من طيب قلبك وحبك للخير"، "تستاهل اكثر شيخنا الكريم".

في حين اقترح عليه أحد المتابعين إنشاء برنامج للأجهزة الذكية خاص بموقعك ومحتوياته للايفون والأندرويد .



