بلاغ ضد "هيومان رايتس" باعتبارها منظمة إرهابية

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هيومان رايتس ووتش

بلاغ ضد هيومان رايتس ووتش

قدم أيمن محفوظ المحامي بلاغًا للنائب العام ضد منظمة هيومان رايتس ووتش، لاتهامها بنشر أخبار الأكاذيب واعتبارها مقاومة أبطالنا للإرهابيين على أنها انتهاكات لقوات الأمن المصرية، وتصف الإرهابيين بلفظ مسلحي داعش في شمال سيناء وتدعي بان قوات الأمن تنتهك حقوق الإنسان  بالاعتقالات الجماعية التعسفية والعشوائية والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القضاء، وهجمات جوية وبرية ضد المدنيين.

وتسأل أيمن محفوظ المحامي في بلاغه الذي حمل رقم 6458لسنة 2019 هل من الطبيعي أن توجد منظمة تتحدث عن حقوق الإنسان وتتجاهل ما تقوم به الجماعات الإرهابية وأصحاب الأفكار الظلامية والمتشددة من أعمال عنف وإرهاب وجرائم ضد الإنسانية، لذلك كان على المنظمة إظهار ذلك في تقاريرها، بدلاً من التقارير المغلوطة عن مصر بدون دليل.

وأضاف محفوظ في بلاغه الذي حمل رقم. 6458لسنة 2019 عرائض النائب العام أنه بالفعل  ينطبق علي المنظمة وصف الجماعة الإرهابية بأن كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أيًا كان شكلها القانوني أو الواقعي سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيًا كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

واستطرد محفوظ بأنه تطبيقا لنص المادة 49 من ذات القانون، للنيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة، بحسب الأحوال، في الجرائم المنصوص عليها بالمواد (12، 15، 19، 22) من هذا القانون، أن تصدر أمرًا مؤقتًا بغلق المقار، والأماكن، والمساكن، ومحال الإيواء على أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل، وتعتبر الأمتعة والأثاث المضبوط فيها في حكم الأشياء المحجوز عليها إدارياً بمجرد ضبطها حتى يفصل في الدعوى.

واختتم أيمن محفوظ المحامي يطالب باتخاذ اللازم قانونًا تجاه تلك المنظمة التي تعد وفق للقانون منظمة إرهابية.

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