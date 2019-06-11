» شاهد.. اللحظات الأخيرة لمروحية "نيويورك" قبل السقوط

11 يونيو 2019 - 12:45 م

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مصور للحظات الأخيرة قبل الأخيرة للسقوط المروع لمروحية نيويورك التى تحطمت مساء أمس الإثنين.

وأظهر الفيديو المروحية تترنح تحت الأمطار الغزيرة، بينما وثق المقطع الثاني سقوط الطائرة التي كان يحاول قائدها الهبوط بها على سطح أحد البنايات الشاهقة.

ونشرت السيدة التي كانت تسير مع كليها في شوارع نيويورك الفيديو عبر”إنستجرام” تحت عنوان: “مروحية مجنونة فوق النهر الشرقي”.

ولقى قائد الطائرة حتفه فيما ارتطمت الطائرة بالمبني فيما لا يعرف عدد الضحايا الذين كانوا بالطائرة.

من جانبه نفى حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو احتمالية أي عمل إرهابي، مشيرًا إلى أن النيران اندلعت في المروحية خلال هبوطها.