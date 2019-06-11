3 مليارات ونصف حصيلة جرائم غسيل الأموال خلال عام

11 يونيو 2019 - 01:31 م

أكد قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية ضبط 3 مليارات و401 مليون جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال خلال عام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الرابع لمكافحة جرائم غسل الأموال والدي انطلقت فعالياته يوم السبت الماضي واستمرت لمدة 3 أيام، بمشاركة قيادات وضباط القطاع وقيادات وزارة العدل والنيابة العامة.

وتناول المؤتمر خلال جلساته التعريف بالسياسة التشريعية لقانون مكافحة جرائم غسل الأموال، وآليات الارتقاء بأداء ضباط المكافحة وصقل خبراتهم في إطار القانون.

واستعرض المشاركون نتائج جهود مكافحة جرائم غسل الأموال، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستهداف رؤوس أموال وثروات مهربي المواد المخدرة، لتقويض قدراتهم المالية ومنعهم من استغلالها في تجارتهم الآثمة.

وتضمن المؤتمر الإعلان عن نجاح أجهزة وزارة الداخلية خلال الفترة من 1/6/2018 حتى 31/5/2019 في ضبط 61 قضية «غسل أموال في مجال الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة»، حيث بلغت القيمة التقديرية الناجمة عن تلك القضايا، والتي تم حصرها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة خلال تلك الفترة 3 مليارات و401 مليون جنيه وهو ما يؤكد ارتفاع معدل جهود وزارة الداخلية بصورة غير مسبوقة في تتبع ورصد أموال مهربي المخدرات .

وانتهت أعمال وفاعليات المؤتمر إلى عدة توصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة على نحو يتوافق وحجم المشكلة.. جاء أبزرها تكثيف وتفعيل برامج التأهيل وورش العمل فيما بين كافة الجهات المختصة بمواجهة جرائم غسل الأموال لتنمية مهارات العاملين في هذا المجال– مناشدة المشرع لإضافة بعض المواد الجديدة لقانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته بما يعظم من جهود الضبط في مجال جرائم غسل الأموال.