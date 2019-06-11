  • الثلاثاء 11 يونيو 2019
  • بتوقيت مصر02:06 م
بحث متقدم
المبنى

هدم مبنى صحيفة شهيرة في دولة خليجية

شمس

العسكري السوداني: النت لن يعود لأنه يهدد الأمن القومي

الداخلية

3 مليارات ونصف حصيلة جرائم غسيل الأموال خلال عام

المجلس العسكري

رسالة جديدة من المجلس العسكرى إلى الشعب السوداني

دار القضاء العالي

بلاغ ضد "هيومان رايتس" باعتبارها منظمة إرهابية

إبراهيم أمين - أحد علماء الأزهر الشريف

أزهري: النبي سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده

صلاح

سر عدم انضمام "صلاح" للمنتخب

وزير التعليم

التعليم تعلن فتح باب التقديم لتعيين 65 ألف معلم

المغامسي

احتفال جديد للمغامسي.. تعرف عليه

اغتصاب سيدة

تفاصيل صادمة عن اغتصاب عسكريين لـ"خليجية "

العسكري السوداني: النت لن يعود لأنه يهدد الأمن القومي

آخر الأخبار

شمس
شمس

عمرو محمد-متابعات

أخبار متعلقة
#

العسكري" السوداني: نعتزم فتح الطرق ولا انشقاقات بقوات الأمن

#

تصريح نارى من "المهدى" بشأن الأحداث فى السودان

#

إثيوبيا تؤكد نجاح الوساطة بين المجلس العسكري والقوى الثورية

#

العسكرى السودانى يكشف عن موعد انتقال السلطة

قال رئيس اللجنة السياسية بالمجلس، شمس الدين كباشي، إن المجلس العسكري شكل لجنة برئاسة لواء حقوقي للتقصي في التجاوزات.

وأقر المجلس العسكري الانتقالي بتجاوزات لضباط بالقوات النظامية في عملية فض الاعتصام.

وأضاف الكباشي لصحيفة "الانتباهة" السودانية، أن الضباط سيتم تقديمهم لمحاكمات خلال 72 ساعة، مشيرًا إلى أنه من شروط للمجلس للتفاوض مجددًا مع قوى الحرية والتغيير، رفع العصيان المدني ووقف ما أسماه بالأحاديث السالبة في الإعلام حول جثث فض الاعتصام.

وأعلن كباشي عن عدم عودة الإنترنت في الوقت الحالي، موضحًا: "لن يعود قريبًا لأنه يهدد الأمن القومي".

وصلت المحادثات بين المجلس العسكري والمعارضة إلى طريق مسدود، في ظل خلافات عميقة بشأن من ينبغي أن يقود المرحلة الانتقالية نحو الديمقراطية، ومدتها ثلاث سنوات.

واقتحمت قوات الأمن السودانية ساحة الاعتصام في وسط الخرطوم، يوم الإثنين الماضي، وقامت بفضه بالقوة.

وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية المرتبطة بالمعارضة، بلغ عدد القتلى منذ الاقتحام 118 شخصًا.

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، الخميس الماضي، تعليق عضوية السودان حتى تسليم السلطة للمدنيين. وأضاف الاتحاد الأفريقي أنه يدرس فرض عقوبات على الضالعين في أعمال عنف بالسودان.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

من دفتر يوميات الخلافة.. عمر بن عبد العزيز (17)

محمود سلطان

السودان.. إلى أين؟

فراج إسماعيل

5يونيو من حيدر باشا إلى(ابن أخته)

د. هشام الحمامي

العدل .. قيمة الإسلام العليا

د. عبد الآخر حماد

مشكلة الإدارة الكنسية

القس مكاريوس فهيم قليني

الجاذبية بين البيروني وإسحاق نيوتن

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» هذا ما تجهزه "واتساب" في الخفاء
» هل ينسحب المغرب من مونديال 2030؟
» "بوجبا" مدافعًا عن الإسلام: لسنا "إرهابيين"
» شاهد.. اللحظات الأخيرة لمروحية "نيويورك" قبل السقوط
» كاردشيان تلد الابن الرابع من الأم البديلة
» "هواوي" تتحدى حاظريها بهذا التصريح
» الداخلية ترفض منح فلسطينى الجنسية المصرية.. اعرف السبب
» أزهري: النبي سمح لوفد مسيحي بالصلاة داخل مسجده
» بالصور.. "صلاح" يحصل على جهاز "أيفون" ذهب
» فيلم عراقي يفوز من بين ألف حول العالم
» مصرع 8 وإصابة 16 شخصًا فى حادث مروع بالبحيرة

استطلاع رأي

من تراه الأجدر بالانضمام للمنتخب من المستبعدين ؟

  • عصر

    03:38 م

  • فجر

    03:14

  • شروق

    04:55

  • ظهر

    11:59

  • عصر

    15:38

  • مغرب

    19:04

  • عشاء

    20:34

من الى
الاستثمار فى العقارب.. سم بالملايين يصطاده أطفال بـ«ملاليم»
نادي للكلاب
كومبارس
.
عفو رئاسي (أرشيفية)